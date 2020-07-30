В Польше разработали собственные электрокары

Наименование Izera – отсылка к Йизерским горам, расположенным на границе Польши с Чехией. Марка принадлежит основанной в 2016 году компании ElectroMobility, существующей на государственные средства.

Пока Izera представила только прототипы электрокаров. К работе над внешностью привлекли итальянское ателье Torino Design, в портфолио которого имеются дизайнерские разработки для Ferrari, McLaren, Nissan и российского «КАМАЗа».