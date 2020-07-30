В Польше разработали собственные электрокары

Наименование Izera – отсылка к Йизерским горам, расположенным на границе Польши с Чехией. Марка принадлежит основанной в 2016 году компании ElectroMobility, существующей на государственные средства.
Пока Izera представила только прототипы электрокаров. К работе над внешностью привлекли итальянское ателье Torino Design, в портфолио которого имеются дизайнерские разработки для Ferrari, McLaren, Nissan и российского «КАМАЗа».
Серийные автомобили будут базироваться на единой платформе, которую марка планирует приобрести у стороннего производителя. Ею может стать модульная платформа MEB, созданная Volkswagen специально для «зелёных» автомобилей.
Технические характеристики пока держатся в секрете. Известно лишь, что разгон с места до 100 километров в час займёт у обеих моделей восемь секунд, а запас хода составит не менее 400 километров по циклу WLTP.
Сборку электрокаров наладят на заводе в регионе Силезия на юге Польши, который ElectroMobility планирует открыть к середине 2021 года. Первые серийные экземпляры автомобилей Izera увидят свет в 2023 году. Объемы производства неизвестны, однако в компании отметили, что на предприятии будет создано порядка шести тысяч рабочих мест.