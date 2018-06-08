«Иж» на гусеницах выставили на продажу за три миллиона рублей

На сайте объявлений «Юла» выставили на продажу пикап ижевского автозавода, снабженный гусеницами в мастерской «КБ Смирнова». За машину просят три миллиона рублей.

В основе машины – полноприводный грузовичок Иж-27171 2003 года выпуска. Полноприводники на базе пикапа «Ода» выпускались на ижевском автозаводе небольшими партиями. Но эта машина еще более редкая — пикапов с удлиненной кабиной выпустили совсем мало. Их тираж не превышает полусотни экземпляров.

В «КБ Смирнова» машину превратили в настоящий шоу-кар: сделали контрастную бело-оранжевую окраску, нанесли символику службы спасения на водах, поставили в кузов дугу безопасности, спасательный круг и баллоны с воздухом. И даже приспособили на крышу спасательную доской «АлТан МЧС».

Также были установлены вместо колес гусеницы. По всей видимости, это самый дорогой компонент автомобиля: такие гусеницы отечественного производства стоят около полумиллиона рублей, импортные — более полутора миллионов. В остальном пикап остался обычным «Ижом» — с бензиновым мотором 1.8 мощностью 92 лошадиные силы, омской коробкой передач и обычным салоном.

Ранее «КБ Смирнова» продавало «Волгу» ГАЗ-21, якобы построенный для Владимира Путина. Цена машины с пробегом 1000 километров составляла 21 миллион рублей.