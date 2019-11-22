Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:43

В России появится эффектный китайский лифтбек

За внешность JAC A5 отвечала итальянская студия во главе с экс-дизайнером Alfa Romeo

© autohome.com.cn
Лифтбек A5 производства совместного предприятия JAC Motors и Volkswagen будет продаваться в России, сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу JAC. Под капотом модели — 150-сильный турбомотор 1.5, привод — на передние колёса, а доводкой шасси занимались специалисты фирмы Magna.

По габаритам JAC A5 сравним с Kia Stinger: длина китайского лифтбека 4772 миллиметра, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1492 миллиметра, а колёсная база — 2760 миллиметров. У автомобиля динамичный силуэт с покатой крышей и проработанная аэродинамика: коэффициент сопротивления Сх равен 0,29, на 0,01 лучше, чем у корейского лифтбека.

>
Reload
1 / 5

Фото: autohome.com.cn

Интерьер JAC A5 достаточно современный: есть цифровая панель приборов с семидюймовым экраном, управление мультимедийным комплексом осуществляется через 10,4-дюймовый вертикальный сенсорный планшет или с помощью голосовых команд. Передние кресла лифтбека с выраженной боковой поддержкой, в богатых комплектациях есть электрорегулировки.

>
Reload
1 / 2

Фото: JAC Motors

На внутреннем рынке можно заказать версию с панорамной крышей, кнопкой запуска двигателя, бесключевым доступом, камерами кругового обзора, комбинированной отделкой салона, шестью подушками безопасности и контурной подсветкой салона с 64 оттенками.

В Китае JAC A5 оснащается шестиступенчатой «механикой» или бесступенчатой трансмиссией Punch. Какое сочетание агрегатов привезут в Россию пока не известно.

Продажи на внутреннем рынке уже начались, в нашу страну новинку привезут не ранее 2021 года. Цены в Китае бюджетные: доступно десять комплектаций в диапазоне от 84 800 до 115 800 юаней (от 778 тысяч до 1 миллиона 50 тысяч рублей по текущему курсу).

Источник: Китайские автомобили