В России появится эффектный китайский лифтбек

По габаритам JAC A5 сравним с Kia Stinger: длина китайского лифтбека 4772 миллиметра, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1492 миллиметра, а колёсная база — 2760 миллиметров. У автомобиля динамичный силуэт с покатой крышей и проработанная аэродинамика: коэффициент сопротивления Сх равен 0,29, на 0,01 лучше, чем у корейского лифтбека.
Фото: autohome.com.cn
Интерьер JAC A5 достаточно современный: есть цифровая панель приборов с семидюймовым экраном, управление мультимедийным комплексом осуществляется через 10,4-дюймовый вертикальный сенсорный планшет или с помощью голосовых команд. Передние кресла лифтбека с выраженной боковой поддержкой, в богатых комплектациях есть электрорегулировки.
Фото: JAC Motors
На внутреннем рынке можно заказать версию с панорамной крышей, кнопкой запуска двигателя, бесключевым доступом, камерами кругового обзора, комбинированной отделкой салона, шестью подушками безопасности и контурной подсветкой салона с 64 оттенками.
В Китае JAC A5 оснащается шестиступенчатой «механикой» или бесступенчатой трансмиссией Punch. Какое сочетание агрегатов привезут в Россию пока не известно.
Продажи на внутреннем рынке уже начались, в нашу страну новинку привезут не ранее 2021 года. Цены в Китае бюджетные: доступно десять комплектаций в диапазоне от 84 800 до 115 800 юаней (от 778 тысяч до 1 миллиона 50 тысяч рублей по текущему курсу).