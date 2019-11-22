В России появится эффектный китайский лифтбек

В Китае JAC A5 оснащается шестиступенчатой «механикой» или бесступенчатой трансмиссией Punch. Какое сочетание агрегатов привезут в Россию пока не известно.

Продажи на внутреннем рынке уже начались, в нашу страну новинку привезут не ранее 2021 года. Цены в Китае бюджетные: доступно десять комплектаций в диапазоне от 84 800 до 115 800 юаней (от 778 тысяч до 1 миллиона 50 тысяч рублей по текущему курсу).