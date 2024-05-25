JAC готовит рамный внедорожник размером с Haval H9: первые фото

Фотографий салона нет, но по передней части внедорожник наверняка скопирует пикап, позади ожидается два ряда сидений, а общее число место достигнет семи. Мировая премьера внедорожника JAC может состояться в этом году, ведь в Южной Африке старт продаж запланирован на первую половину 2025-го. Не исключено, что в России рамный вездеход тоже появится, ведь локальная гамма JAC расширяется.