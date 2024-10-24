Первым электрокаром JAC в России станет хэтчбек E30X

Первым электрокаром JAC в России станет хэтчбек E30XМодель уже продается в Беларуси
Сегодня JAC продает в России шесть моделей. Это лифтбек J7, кроссоверы JS3, JS6, пикапы Т8, T8 Pro и T9. Но в будущем к ним может присоединиться электрокар — хэтчбек E30X. Окончательное решение, правда, ещё не принято: сначала нужно изучить перспективы и определить целевую аудиторию. Однако в компании отмечают, что сегмент электромобилей в России стабильно растет, пусть и на низкой базе прошлых периодов, поэтому шансы всё-таки есть.
Пятидверный E30X в Китае носит имя Yiwei 3, а на Филиппинах — Ytterby. Он может быть только переднеприводным, с одним электромотором и тремя батареями на выбор. Их емкость — 34,5; 41 и 51,5 киловатт-часа, паспортный запас хода — от 300 до 500 километров по китайскому циклу СLTC. Мощность силовой установки варьируется от 82 до 136 лошадиных сил, но в Россию, скорее всего, приедут белорусские машины с топовым мотором и батареями.
Там E30X продается в двух версиях и с довольно внушительным списком оснащения. Гарантия на сам автомобиль составляет шесть лет или 150 тысяч километров, на батарею — восемь лет. Цена — от 64 500 белорусских рублей, или 1,9 миллиона рублей российских.