Первым электрокаром JAC в России станет хэтчбек E30X

Пятидверный E30X в Китае носит имя Yiwei 3, а на Филиппинах — Ytterby. Он может быть только переднеприводным, с одним электромотором и тремя батареями на выбор. Их емкость — 34,5; 41 и 51,5 киловатт-часа, паспортный запас хода — от 300 до 500 километров по китайскому циклу СLTC. Мощность силовой установки варьируется от 82 до 136 лошадиных сил, но в Россию, скорее всего, приедут белорусские машины с топовым мотором и батареями.