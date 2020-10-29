Стильный лифтбэк JAC J7 для России: комплектации и сроки появления

За дизайн стильного JAC J7, который дебютировал в Китае под названием A7, отвечал бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне. По габаритам модель можно сравнить с Kia Stinger: длина китайского лифтбека составляет 4772 миллиметра, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1492 миллиметра, а колёсная база — 2760 миллиметров. У автомобиля динамичный силуэт с покатой крышей и проработанная аэродинамика: коэффициент сопротивления воздуху равен 0,29, на 0,01 лучше, чем у Stinger.
В России новинку предложат с бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил, который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо вариатором.
JAC
JAC J7 появится у дилеров в трёх комплектациях: Basic, Comfort и Luxury. В список стандартного оборудования включены светодиодные фары и дневные ходовые огни, а также наружные зеркала с электроприводом и обогревом. Кроме того, доступны USB-разъемы для передних и задних пассажиров, цифровая приборная панель, и вертикально ориентированный сенсорный дисплей мультимедийной системы.
Лифтбек укомплектован подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системами ABS, EBD, ESC, помощи при экстренном торможении, ассистентом трогания на подъеме, системой Auto Hold, задними датчикам парковки.
JAC
В исполнении Comfort предусмотрены люк с электроприводом, кожаная обивка салона вместо тканевой, камера заднего вида, четыре датчика парковки и круиз-контроль. Топовая комплектация Luxury дополнена функцией автоматического включения фар и стеклоочистителя, складываемыми при запирании автомобиля наружными зеркалами, климат-контролем, боковыми подушками безопасности и аудиосистемой с шестью динамиками.
В Китае модель стоит от 84,8 тысячи юаней (примерно 1 миллион рублей по актуальному курсу). В Россию J7 будут поставлять с завода «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, откуда уже возят кроссоверы JAC S3 (от 874 тысяч рублей) и S5 (от 1 024 000 рублей), пикап T6 (1 399 000 рублей) и электромобиль iEV7S (2 299 000 рублей).