Стильный лифтбэк JAC J7 для России: комплектации и сроки появления

За дизайн стильного JAC J7, который дебютировал в Китае под названием A7, отвечал бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне. По габаритам модель можно сравнить с Kia Stinger: длина китайского лифтбека составляет 4772 миллиметра, ширина — 1820 миллиметров, высота — 1492 миллиметра, а колёсная база — 2760 миллиметров. У автомобиля динамичный силуэт с покатой крышей и проработанная аэродинамика: коэффициент сопротивления воздуху равен 0,29, на 0,01 лучше, чем у Stinger.

В России новинку предложат с бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил, который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо вариатором.