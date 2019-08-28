В России появятся два новых китайских кроссовера

Среднеразмерный вседорожник JAC S7 с длиной кузова в 4800 миллиметров и колесной базой в 2800 миллиметров сравним по габаритам с Hyundai Santa Fe. В Поднебесной S7 оснащается турбомоторами объемом 1.5 литра (163 лошадиные силы, 251 Нм) и 2,0 литра (177 лошадиных сил, 300 Нм). Оба двигателя сочетаются как с шестиступенчатой «механикой», так и с 6-скоростным преселективным «роботом». Привод — передний. Гамма силовых агрегатов для России будет объявлена позже.