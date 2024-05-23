Перечислены отличия JAC T9 для Беларуси от версии для России

На днях китайский пикап вышел на российский рынок, а скоро он доберется и до белорусских дилеров

JAC T9 для рынков России и Беларуси будет иметь несколько отличий. На днях в России объявили старт продаж нового китайского пикапа JAC T9. Как выяснил портал «Китайские автомобили», версия для Беларуси отличается от российской — пикап выглядит иначе и у него другой двигатель. У российских дилеров новинка уже появилась и стоит 3 399 000 рублей. До белорусских продавцов она доберется в конце мая или в начале июня, и будет стоить 135 400 белорусских рублей (3,7 миллиона рублей российских).