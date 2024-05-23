Перечислены отличия JAC T9 для Беларуси от версии для России

Перечислены отличия JAC T9 для Беларуси от версии для РоссииНа днях китайский пикап вышел на российский рынок, а скоро он доберется и до белорусских дилеров
Сначала о различиях в дизайне. У T9 для российского рынка иной рисунок радиаторной решетки — вертикальные хромированные планки, в то время как у белорусского варианта — черные соты, при этом форма самой решетки и массивная пластиковая окантовка у обоих пикапов одинаковые. Комплектации у автомобилей тоже разные: в России модель представлена в исполнении Explore, а в Беларуси — в топовом Luxury, этим и объясняется разница в стоимости.
Что касается двигателей, то российскому T9 положен бензиновый мотор объемом 2,0 литра и мощностью 224 лошадиные силы. У пикапа восьмидиапазонный автомат и дифференциал с механической блокировкой в задней оси. Грузоподъемность «нашего» пикапа составляет 1055 килограммов.
Белорусская же версия комплектуется двухлитровым турбодизелем Cummins HFC4DB2-2D1 с отдачей 170 лошадиных сил, и грузоподъемность такого T9 составляет ровно тонну.
На сегодняшний день модельная линейка JAC в России состоит из кроссоверов JS3 и JS6, лифтбека J7 и трех пикапов: T8, T8 Pro и T9. В марте «Мотор» обратил внимание на то, что с официального российского сайта JAC по неизвестным причинам убрали прайс-листы, но в конце апреля цены вновь появились. При этом одна модель из списка доступных для покупки была исключена — это электрический хэтчбек IEV7S.