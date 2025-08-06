JAC T9 с дизелем появится у российских дилеров уже в августе

JAC T9 с дизелем появится у российских дилеров уже в августеМощный и комфортный пикап выходит на рынок в ближайшие недели
Он работает в паре с обновлённой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, специально адаптированной для эффективной работы с дизельным агрегатом.
Стоит отметить, что водительское кресло можно настроить «под себя» с помощью электропривода, регулируя его сразу в 6 направлениях. Передний пассажир тоже не останется обделённым — его сиденье настраивается в 4 направлениях.
Производитель подчёркивает, что при разработке пикапа абсолютным приоритетом стали безопасность пассажиров и сохранность груза. Прочный, усиленный кузов машины спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту в непредвиденных ситуациях.
Стандартное оснащение автомобиля включает передние подушки безопасности и защитные боковые шторки. Для семейных поездок предусмотрены крепления ISOFIX для детских автокресел, система автоматической блокировки дверей при начале движения и защита от защемления на всех электростеклоподъёмниках. Надёжно зафиксировать груз в кузове помогут встроенные металлические дуги безопасности и 4 прочные такелажные проушины. Долговечность грузовой платформы гарантирует прочное защитное покрытие.
Точную дату начала продаж, стоимость и другие подробности о модели производитель объявит уже в ближайшее время. Правда, в ряде СМИ уже появилась информация, что единственная комплектация дизельного пикапа будет стоить столько же, что и бензиновая версия, то есть 3 649 000 рублей.