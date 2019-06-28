До России доберется рамный китайский пикап казахской сборки

Цены на модель в JAC раскроют ближе к старту продаж. Пока же известно, что T6 предложат в трех уровнях оснащения. Стандартно пикап укомплектован фронтальными подушками безопасности, задними парктрониками, 17-дюймовыми дисками и кондиционером.

Как сообщает пресс-служба бренда, сертификационные испытания пикапа T6 в России завершились в конце января, а Одобрение типа транспортного средства выдали еще 21 декабря 2018 года.