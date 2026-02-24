Jaecoo и KGM снизили цены на внедорожники в РФ

«KGM увеличил скидки: Korando — скидка выросла на 100 тыс. руб. (24−25 г. в.), Rexton — скидка выросла на 100 тыс. руб. (2024 г. в.), на все комплектации 2025 г. в. установлена скидка 100 тыс. руб., Tivoli — скидка выросла на 100 тыс. руб. (Dream, Icon 24−25 г. в.), на City 25PY установлена скидка 100 тыс. руб., Torres — скидка выросла на 100 тыс. руб. (24−25 г. в.)», – говорится в публикации.

По данным канала, Jaecoo уменьшил цены на кроссовер премиум-класса J8 2024−2025 годов выпуска на 200 тыс. рублей. Кроме того, Foton установил новую скидку на пикап Tunland G9, теперь автомобиль стоит на 150 тыс. рублей меньше (Premium 25PY).

До этого сообщалось, что Ford готовит возвращение Fiesta в партнерстве с Renault. Для европейского рынка американский автоконцерн готовит новое поколение компактного автомобиля на электрической платформе французского автопроизводителя. Компактный хетчбэк Ford Fiesta был снят с производства и не получил прямого наследника, в рамках курса Ford на электрификацию и выпуск кроссоверов.

