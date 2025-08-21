Самый компактный Jaecoo задерживается: J6 появится только в 2026-м

J6 будет самым маленьким и, вероятно, самым дешевым в линейке Jaecoo. По размеру он сравним с Toyota C-HR: длина, ширина и высота равны 4,38, 1,86 и 1,65 метра соответственно при 2,62-метровой колесной базе. При этом дорожный просвет у него больше, чем у «старшего» J7, и равен 190 миллиметрам.

Мотор, судя по российскому сайту, будет один — это 1,5-литровый наддувный двигатель. Мощность не указана, но вероятно, что речь идет об агрегате Chery мощностью 147 лошадиных сил. Пару ему составляет вариатор.