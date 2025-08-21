Самый компактный Jaecoo задерживается: J6 появится только в 2026-м

Самый компактный Jaecoo задерживается: J6 появится только в 2026-мНа российском сайте он пока значится под именем J5
J6 будет самым маленьким и, вероятно, самым дешевым в линейке Jaecoo. По размеру он сравним с Toyota C-HR: длина, ширина и высота равны 4,38, 1,86 и 1,65 метра соответственно при 2,62-метровой колесной базе. При этом дорожный просвет у него больше, чем у «старшего» J7, и равен 190 миллиметрам.
Мотор, судя по российскому сайту, будет один — это 1,5-литровый наддувный двигатель. Мощность не указана, но вероятно, что речь идет об агрегате Chery мощностью 147 лошадиных сил. Пару ему составляет вариатор.
Ранее сообщалось, что в гамму может войти и 1,6-литровый турбомотор на 150 сил. Будет ли у российского J6 в итоге такой вариант, пока неизвестно.
Кроме того, Jaecoo рассказала о перспективах еще двух новинок — кроссоверов J3 иJ10, которые дебютировали в июле в Индонезии. Возможно, и они доберутся до нашего рынка, но пока окончательное решение по ним не принято. К слову, в самом Китае они появятся только в 2026 году.