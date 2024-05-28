Полноприводный Jaecoo J8: что о нем нужно знать

Jaecoo J8, которому достанется упомянутая система, вышел на российский рынок в апреле этого года. Модель доступна со связкой двухлитрового турбомотора мощностью 249 лошадиных сил и семиступенчатого «робота». Еще на этапе запуска продаж было объявлено, что в «топе» кроссовер получит продвинутый полный привод Torque-Vectoring: две муфты на полуосях распределяют крутящий момент на левое и правое заднее колесо независимо друг от друга. В других же комплектациях у J8 CDC-подвеска c регулируемой жесткостью амортизаторов.

Факт номер один: у полноприводного J8 есть система выбора режимов вождения с семью пресетами — эко, комфорт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье. В зависимости от режима меняются алгоритмы работы основных систем автомобиля: например, если ехать по рыхлому снегу или песку, электроника регулирует тягу таким образом, чтобы колеса не буксовали, аккуратно дозируя крутящий момент.