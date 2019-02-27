Обновленный Jaguar XE: технологии I-Pace и урезанная гамма двигателей

На центральном тоннеле вместо поворотного селектора трансмиссии появился традиционный рычаг КПП. Он и переключатель режимов движения JaguarDrive Control позаимствованы у F-Type. Руль и дверные панели — новые. Для Jaguar XE доступно цифровое салонное зеркало ClearSight, на которое выводится картинка с широкоугольной задней камеры, и несколько пакетов опций — от всевозможных обогревов до системы распознавания знаков и адаптивного ограничителя скорости.