Обновленный Jaguar XE: технологии I-Pace и урезанная гамма двигателей

Рестайлинговый Jaguar XE можно отличить по новым бампера, LED-фарам и фонарям с измененным рисунком, которые отныне входят в стандартное оснащение. В исполнении R-Dynamic седан получил другой декор экстерьера, колеса особого дизайна и спортивные кресла с красной прострочкой.
В салоне XE появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система Touch Pro Duo, позаимствованные у I-Pace. От электрокара на седан также перекочевала технология Smart Setting, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически настраивает кресла, зеркала и меняет настройки климатической установки.
На центральном тоннеле вместо поворотного селектора трансмиссии появился традиционный рычаг КПП. Он и переключатель режимов движения JaguarDrive Control позаимствованы у F-Type. Руль и дверные панели — новые. Для Jaguar XE доступно цифровое салонное зеркало ClearSight, на которое выводится картинка с широкоугольной задней камеры, и несколько пакетов опций — от всевозможных обогревов до системы распознавания знаков и адаптивного ограничителя скорости.
Из гаммы двигателей обновленного Jaguar XE убрали компрессорную «шестерку». Теперь седан предлагается только с бензиновыми «турбочетверками» мощностью 250 и 300 лошадиных сил, а также 180-сильным дизелем. Агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом». Привод может быть задним или полным.
Рестайлинговый XE уже доступен для заказа в Великобритании. Цена модели составляет минимум 33 915 фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей по текущему курсу). В России дореформенный XE стоит от 2 961 000 рублей за модификацию со 180-сильным дизелем и полным приводом.