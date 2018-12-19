Jaguar начал продажи в России 400-сильного электрокроссовера

Электрокроссовер появится у дилеров 20 декабря. В цену машины входит техническое обслуживание в течение пяти лет (или 120 тысяч километров). На ТО Jaguar I-Pace нужно будет заезжать раз в два года или 34 тысячи километров, в зависимости от того, что наступит раньше.