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17:12

Jaguar начал продажи в России 400-сильного электрокроссовера

В цену машины включили пятилетнее обслуживание

Компания Jaguar начала в России продажи 400-сильного электрокара I-Pace. Стоимость кроссовера составляет 6 107 000 рублей.

Электрокроссовер появится у дилеров 20 декабря. В цену машины входит техническое обслуживание в течение пяти лет (или 120 тысяч километров). На ТО Jaguar I-Pace нужно будет заезжать раз в два года или 34 тысячи километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

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В России модель доступна в трех комплектация и специальной модификации First Edition. Все доступные у дилеров машины показаны на специальном сайте, где их можно заказать и внести предоплату. На момент публикации новости в московских автосалонах было представлено 15 I-Pace.

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Кроссовер оснащается 400-сильной силовой установкой с блоком литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов. Запас хода – 470 километров. При помощи станций быстрой зарядки с нуля до 80 процентов I-Pace можно «заправить» за 40 минут. При зарядке от домашней розетки на это потребуется 10 часов.

Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тысяч километров пробега, а на батарею – восемь лет или 160 тысяч километров.

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