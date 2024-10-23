Jaguar построил два новых E‑type спустя полвека после окончания производства модели

Это немного отличается от оригинальной спецификации с карбюраторами и четырёхступенчатой коробкой передач. Отдача двигателя на новых старых E-Type неизвестна. У исходника было 259 лошадиных сил и 346 Нм крутящего момента, которых хватало, чтобы разогнаться спорткар до первой «сотни» за 6,9 секунды. Цена тоже не сообщается, хотя, скорее всего, речь идет о нескольких сотнях тысяч фунтов стерлингов.