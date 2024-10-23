Новости
Опубликовано 23 октября 2024, 12:50
1 мин.

Jaguar построил два новых E‑type спустя полвека после окончания производства модели

Спорткары созданы для одного из клиентов марки
Компания Jaguar выпустила два новых E‑type. Оба созданы по оригинальным чертежам для клиента из Юго-Восточной Азии и стилизованы под «прощальные» E-Type Series III Commemorative Edition образца 1974 года. В отделении Jaguar Classic использовали кузовные краски из соответствующей историческому периоду палитры, а также особые материалы: кожу, алюминий, перламутр и даже золото.
Jaguar построил два новых E‑type спустя полвека после окончания производства модели
© Jaguar
Алексей Носаченко

Представленная сегодня пара родстеров отмечает 50-летие с момента окончания производства E‑type. Для их создания отделение Jaguar Classic обратилось к оригинальным чертежам и сделала всё возможное, чтобы машины соответствовали Series I и одновременно отсылали к более поздним Series III Commemorative Edition. К проекту даже привлекли фирму Deakin & Francis, известного производителя аксессуаров класса премиум, дизайнеры которой изготовили логотипы из перламутра, серебра и 18-каратного золота.

© Jaguar

Оба родстера окрашены в оригинальные цвета из палитры E-Type 1974 года: зеленый Signet Green и черный Opal Black. Для отделки салона использована плетеная и обычная кожа Bridge of Weir, а также анодированный алюминий. Из металла сделана центральная консоль, на которой выгравирована схема E-Type Series I. Родстеры оснащены Bluetooth-магнитолой и подогревом лобового стекла. Под капотом — «шестерка» 3.8, дополненная электронным впрыском и пятиступенчатой «механикой» Jaguar Classic.

© Jaguar

Это немного отличается от оригинальной спецификации с карбюраторами и четырёхступенчатой коробкой передач. Отдача двигателя на новых старых E-Type неизвестна. У исходника было 259 лошадиных сил и 346 Нм крутящего момента, которых хватало, чтобы разогнаться спорткар до первой «сотни» за 6,9 секунды. Цена тоже не сообщается, хотя, скорее всего, речь идет о нескольких сотнях тысяч фунтов стерлингов.

Источник:Jaguar
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Jaguar
#E-Type
#Новинки