В Санкт-Петербурге продают 50-летний Jaguar в идеальном состоянии

Данную модель выпускали с 1968 по 1971 годы. Автомобиль представляет собой классическое двухдверное купе с удлиненной колесной базой, благодаря чему в салоне спорткара могут разместиться четыре человека.

Выставленный на продажу Jaguar E-type находится в отличном состоянии. Несмотря на полувековую историю, фиолетовый кузов купе не имеет ни намека на ржавчину. В идеальном виде сохранился и салон автомобиля. Интерьер машины украшен бежевой кожей, которой обшиты сиденья, а также дверные вставки и центральная панель.