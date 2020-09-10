В Санкт-Петербурге продают 50-летний Jaguar в идеальном состоянии

Данную модель выпускали с 1968 по 1971 годы. Автомобиль представляет собой классическое двухдверное купе с удлиненной колесной базой, благодаря чему в салоне спорткара могут разместиться четыре человека.
Выставленный на продажу Jaguar E-type находится в отличном состоянии. Несмотря на полувековую историю, фиолетовый кузов купе не имеет ни намека на ржавчину. В идеальном виде сохранился и салон автомобиля. Интерьер машины украшен бежевой кожей, которой обшиты сиденья, а также дверные вставки и центральная панель.
Фото: Auto.ru
Под капотом заднеприводного «Ягуара» установлена 4,2-литровая рядная «шестерка» мощностью 173 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. По словам продавца, все технические элементы машины работают без нареканий, а пробег за 50 лет составил всего 30 000 километров.
Auto.ru
В настоящий момент стоимость раритеного спорткара составялет 9 800 000 рублей. По словам продавца, приобрести эксклюзивный автомобиль можно до конца сентября, после чего купе снимут с продажи.
В конце июля в США выставили на продажу редкий Jaguar F-Type Project 7. Лимитированный родстер оценили в 178 тысяч долларов (примерно 13,5 миллионов рублей по текущему курсу). Модель вышла тиражом всего 250 экземпляров.