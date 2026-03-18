Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак для торговли машинами

Регистрация товарного знака с изображением логотипа марки Jaguar была проведена сразу по широкому перечню классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Охрана знака распространяется не только на автомобили и транспортные средства, но и на сопутствующие категории: косметику, масла и горюче-смазочные материалы, металлы и их сплавы, инструменты, оборудование, приборы, одежду и обувь, игрушки, а также на широкий спектр услуг — от рекламы и финансов до ремонта и аренды автомобилей.

Этот шаг примечателен на фоне того, что в 2022 году компания Jaguar Land Rover объявила о приостановке отгрузок своих автомобилей в Россию.

Как ранее пояснял глава Роспатента Юрий Зубов, регистрация или продление действия товарных знаков зарубежными брендами в России в текущих условиях является стандартной практикой, направленной в первую очередь на защиту интеллектуальной собственности и предотвращение появления подделок.

Таким образом компания хочет обезопасить свой бренд на российском рынке, даже несмотря на официальное отсутствие новых поставок.