Продажи Jaguar обрушились на фоне провального ребрендинга

Несмотря на критику, нацеленный на молодежь ребрендинг принес некоторые плоды. Так, в ноябре и декабре прошлого года, сразу после премьеры новой айдентики, трафик на сайте Jaguar подскочил на 110 процентов.

Если верить исследованиям с участием фокус-групп, 23 процента людей захотели узнать больше о британской марке. Кроме того, на 20 процентов больше людей стали считать Jaguar брендом, «за продукцию которого стоит платить больше».