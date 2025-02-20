Электрический Jaguar «новой волны» впервые сфотографировали во время тестов

Электрический Jaguar «новой волны» впервые сфотографировали во время тестовЗакамуфлированный электрокар испытывают на дорогах общего пользования в Испании
Такое же обозначение было и у концептуального Jaguar Type 00, представленного в конце 2024 года, который ознаменовал начало новой эры для британской марки. Тогда же сообщалось, что в 2025 году будет представлена его серийная версия, ее прототип очевидно и попал в объективы шпионских камер.
Это четырехдверный электрокар, в основу которого легла платформа Jaguar Electric Architecture (JEA). На одном заряде батареи он потенциально может проехать до 770 километров.
В отличие от концепта, который был лифтбеком без заднего стекла (как у Polestar 4), у седана заднее стекло имеется, что видно на фотографиях. Ожидается, что спереди у электрокара будет элемент, повторяющий формой классическую радиаторную решетку Jaguar, а вот эмблема, как известно, будет совершено новой. Она будет представлять собой графический элемент с горизонтальными полосами.
Серийная модель на основе Type 00 будет одним из трех электрокаров, которые к 2029 году станут основой новой линейки Jaguar. Следом за седаном на рынок выйдет кроссовер, а вот о третьей модели пока ничего не известно. Можно предположить, что это будет суперкар аналогичный Vision Gran Turismo Coupе образца 2019 года.
Что же касается автомобилей с ДВС, то они полностью уйдут в прошлое. Последний Ягуар c двигателем внутреннего сгорания для европейского рынка, кроссовер F-Pace, сойдет с конвейера в ближайшие месяцы. Первая же электрическая модель дебютирует летом того же года.