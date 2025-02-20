Электрический Jaguar «новой волны» впервые сфотографировали во время тестов

Такое же обозначение было и у концептуального Jaguar Type 00, представленного в конце 2024 года, который ознаменовал начало новой эры для британской марки. Тогда же сообщалось, что в 2025 году будет представлена его серийная версия, ее прототип очевидно и попал в объективы шпионских камер.

Это четырехдверный электрокар, в основу которого легла платформа Jaguar Electric Architecture (JEA). На одном заряде батареи он потенциально может проехать до 770 километров.