Jaguar тестирует свой самый мощный электромобиль в Швеции

Испытания в северной части Швеции, где температуры опускаются до экстремально низких значений, позволяют инженерам протестировать и откалибровать работу полного привода, активной подвески с двухклапанными амортизаторами, а также систему векторного распределения крутящего момента.

Новый электрический GT станет самым мощным дорожным автомобилем в истории марки. Его силовая установка построена по уникальной схеме: на передней оси установлен один электродвигатель мощностью около 350 л.с., а на задней оси — два более мощных мотора суммарной отдачей около 950 л.с. Общая выходная мощность превышает 986 л.с.

Особенностью автомобиля стала и архитектура аккумуляторной батареи емкостью около 120 кВт·ч. Вместо единого моноблока используются несколько отдельных блоков, расположенных вдоль днища. Такое решение позволило опустить пол салона и сиденья, создав классическую посадку спорткара, и добиться рекордно низкого центра тяжести. Заявленный запас хода должен составить 644 км.

Презентация готового серийного автомобиля запланирована на лето 2026 года. Прием заказов откроется осенью, а первые автомобили должны попасть к клиентам весной 2027 года. Ориентировочная стартовая цена составит около $ 160 тыс (12,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

