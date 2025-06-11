Jaguar отправляет в отставку мотор V8

В рамках прощания с F-Pace были анонсированы две специальные версии: 90th Anniversary и SVR 575. Теперь же стало известно, что с конвейера завода в британском Солихалле сойдут 60 кроссоверов, оснащенных двигателем V8, которые эксклюзивно будут продаваться в Австралии.

Они получат 5,0-литровый турбомотор, форсированный до 575 лошадиных сил (+25 сил). С места до «сотни» Jaguar F-Pace с «турбовосьмеркой» разгоняется за четыре секунды, а его максимальная скорость составляет 286 километров в час.