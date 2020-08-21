Jaguar готовит конкурента Tesla Model 3

Новый руководитель Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре намерен превратить британскую марку в конкурента Tesla и Polestar. В арсенале Jaguar уже имеется электрический кроссовер I-Pace, который пользуется популярностью на рынке, а также подтверждён новый Jaguar XJ, который со сменой поколения переведут на электричество, – его премьера состоится осенью 2021 года. Третьим электрокаром в модельном ряду станет большой кроссовер J-Pace.
autoexpress.co.uk
Боллоре же планирует ускорить электрификацию и выпустить модель, которая смогла бы конкурировать с Tesla Model 3. Это будет нечто среднее между кроссовером и седаном, близкое по характеристикам к Model 3, но превосходящее её по уровню премиальности.
Весной этого года стало известно, что Jaguar Land Rover вложит миллиард фунтов стерлингов (1,1 миллиарда евро) в переоборудование заводов в Касл Бромвиче и Солихалле под выпуск электромобилей. В течение двух лет там организуют производство электроседана Jaguar XJ, полноразмерного кроссовера J-Pace и вседорожника под суббрендом Road Rover.