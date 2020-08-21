Jaguar готовит конкурента Tesla Model 3

Новый руководитель Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре намерен превратить британскую марку в конкурента Tesla и Polestar. В арсенале Jaguar уже имеется электрический кроссовер I-Pace, который пользуется популярностью на рынке, а также подтверждён новый Jaguar XJ, который со сменой поколения переведут на электричество, – его премьера состоится осенью 2021 года. Третьим электрокаром в модельном ряду станет большой кроссовер J-Pace.