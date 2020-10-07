В амбаре обнаружили 66-летний родстер Jaguar в первозданном виде

У этого экземпляра богатая история. Машину продали в одном из дилерских центров Нью-Йорка, после чего автомобиль попал в Кливленд, где стал постоянным участником фестивалей и любительских соревнований. На рубеже веков XK120 оказался в амбаре — и о нём забыли вплоть до нынешнего года.
Родстер ни разу не подвергался реставрации, благодаря чему сохранился в первозданном виде. Конечно, время не пощадило XK120: кузов пребывает не в лучшем виде, кожаная обивка кресел местами продралась, спицы оригинальных дисков заржавели. Однако под капотом сохранился оригинальный рядный шестицилиндровый мотор объёмом 3,4 литра.
Фото: Gooding & Company
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Мощность агрегата не указана, однако известно, что он может выдавать от 162 до 213 лошадиных сил. Потенциально родстер способен разгоняться до 120 миль в час (193 километра в час).
Пока неизвестно, сколько удастся выручить за эту находку. Например, аналогичную модель Jaguar XK120 1952 года в идеальном состоянии недавно пустили с молотка за 89,6 тысячи фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей по актуальному курсу).