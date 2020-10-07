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В амбаре обнаружили 66-летний родстер Jaguar в первозданном виде

С момента выпуска в 1954 году автомобиль ни разу не реставрировали, все детали на 100 процентов оригинальные

1954 Jaguar XK120 Roadster © Gooding & Company
Лиза Будрина
В Кливленде, штат Огайо, США, нашли оригинальный родстер Jaguar XK120 1954 года, который последние десятилетия провёл запертым в сарае. Находку пустят с молотка на аукционе Gooding & Company. Торги пройдут с 26 по 30 октября 2020 года.

У этого экземпляра богатая история. Машину продали в одном из дилерских центров Нью-Йорка, после чего автомобиль попал в Кливленд, где стал постоянным участником фестивалей и любительских соревнований. На рубеже веков XK120 оказался в амбаре — и о нём забыли вплоть до нынешнего года.

Родстер ни разу не подвергался реставрации, благодаря чему сохранился в первозданном виде. Конечно, время не пощадило XK120: кузов пребывает не в лучшем виде, кожаная обивка кресел местами продралась, спицы оригинальных дисков заржавели. Однако под капотом сохранился оригинальный рядный шестицилиндровый мотор объёмом 3,4 литра.

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Фото: Gooding & Company

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Мощность агрегата не указана, однако известно, что он может выдавать от 162 до 213 лошадиных сил. Потенциально родстер способен разгоняться до 120 миль в час (193 километра в час).

Пока неизвестно, сколько удастся выручить за эту находку. Например, аналогичную модель Jaguar XK120 1952 года в идеальном состоянии недавно пустили с молотка за 89,6 тысячи фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей по актуальному курсу).

Источник: Gooding & Company