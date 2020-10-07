В амбаре обнаружили 66-летний родстер Jaguar в первозданном виде

У этого экземпляра богатая история. Машину продали в одном из дилерских центров Нью-Йорка, после чего автомобиль попал в Кливленд, где стал постоянным участником фестивалей и любительских соревнований. На рубеже веков XK120 оказался в амбаре — и о нём забыли вплоть до нынешнего года.

Родстер ни разу не подвергался реставрации, благодаря чему сохранился в первозданном виде. Конечно, время не пощадило XK120: кузов пребывает не в лучшем виде, кожаная обивка кресел местами продралась, спицы оригинальных дисков заржавели. Однако под капотом сохранился оригинальный рядный шестицилиндровый мотор объёмом 3,4 литра.