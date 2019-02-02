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13:11

Jaguar привез в Россию «клетчатую» спецверсию седана XF

Седан доступен с моторами мощностью 250 и 300 сил

Компания Jaguar привезла в Россию специальную модификацию седана XF – Chequered Flag. Автомобили получили особое оформление экстерьера и салона.
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Автомобили спецсерии можно отличить по «спортивному» переднему бамперу с крупными воздухозаборниками, шильдикам с изображением клетчатого флага на вентиляционных отверстиях на передних крыльях, а также по спойлеру на крышке багажника, 18-дюймовым черным кованым дискам и порогам с логотипом модификации.

Седаны в версии Chequered Flag будут доступны в одном из трех цветов – белом, черном или сером. Салон машин можно заказать либо в отделке черной, либо черно-красной кожей и контрастной прострочкой, а также со вставками из алюминия.

В стандартное оснащение таких автомобилей входит навигационная система, 12,3-дюймовая электронная приборная панель, система бесключенового доступа, мультимедийный комплекс с 10-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Спецверсия будет доступна с 250- и 300-сильными бензиновыми «четверками», работающими в паре с «автоматом» и полным приводом.

Цены на новинку пока не называются. Обычный 250-сильный Jaguar XF стоит от 3,68 миллиона рублей.

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