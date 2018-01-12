Jaguar сделал гоночный F-Type для пилотов-инвалидов

Подразделение Special Vehicle Operations группы Jaguar Land Rover построило гоночное купе F-Type GT4 для участия в британском чемпионате GT. Машину будет использовать новообразованная команда Invictus Games Racing, которая состоит из отставных военных, ставших инвалидами.

В основе гоночного купе лежит самая мощная версия F-Type — SVR. Автомобиль оснащен пятилитровым компрессорным двигателем V8, отдача которого, в соответствии с требованиями серии GT4, уменьшена с 575 до приблизительно 400 лошадиных сил. Помимо этого, купе лишено системы полного привода.

В интервью изданию Road&Track представитель JLR заявил, что компания не планирует создавать собственную заводскую команду, а также строить другие F-Type GT4. Это может произойти, только если появится заинтересованный в таких машинах клиент.

Обычная версия купе Jaguar F-Type SVR оснащается пятилитровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем, которая выдает 575 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. С нуля до 100 километров в час купе способно разгоняться за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 322 километра в час.