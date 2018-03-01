400-сильный электрокроссовер Jaguar сможет набирать сотню за 4,8 секунды

Пульс

I-Pace: все подробности о первом электрокаре Jaguar

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1 марта 2018

Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace, который выйдет на российский рынок уже осенью 2018 года. Без подзарядки такой автомобиль сможет проехать до 480 километров.

Габаритная длина кроссовера составляет 4682 миллиметра, ширина – 2011 миллиметров, высота – 1565 миллиметров. Размер колесной базы равен 2990 миллиметрам. Весит автомобиль 2133 килограмма. Распределение массы по осям – 50:50. I-Pace на 49 миллиметров короче и на 87 миллиметров ниже F-Pace. Весит новинка на 272 килограмма больше топового 380-сильного F-Pace.

Автомобиль построен на модульной платформе, разработанной специально для электрокаров. Это первая модель группы JLR, на которой она используется.

Автомобиль построен на модульной платформе, разработанной специально для электрокаров. Это первая модель группы JLR, на которой она используется.

Передняя подвеска – двухрычажная, задняя – многорычажка, которая за доплату будет дополнена пневмобаллонами. Также автомобиль получит адаптивную подвеску Adaptive Dynamics, подстраивающую жесткость под дорожные условия.

На заднем ряду пространство для ног достигает 890 миллиметров, а отсутствующий центральный тоннель добавляет 10,5 литра полезного объема в салоне. Под задними креслами предусмотрены отделения для хранения планшетов и ноутбуков. Объем багажника – 656 литров (или 1453 литра при сложенных задних креслах). Еще один багажник (на 27 литров) есть спереди – там, где у обычных автомобилей расположен двигатель.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами мощностью 200 сил каждый – по одному на каждой оси. Двигатели питаются от блока литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов. С нуля до «сотни» I-Pace способен ускоряться за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 200 километров в час.

С помощью 100-киловаттной зарядочной станции аккумуляторы можно зарядить за 40 минут на 80 процентов. От домашней розетки на полную зарядку потребуется около 10 часов. В «Ягуаре» утверждают, что вся электроника и силовая установка смогут работать даже при температуре окружающего воздуха -40 градусов по Цельсию.

Автомобиль узнает о приближении водителя заранее (по брелоку или Bluetooth-сигналу со смартфона) и настроит климат-контроль, мультимедийный комплекс и положение кресла к тому моменту, как тот сядет за руль.

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Кроссовер с помощью алгоритмов искусственного интеллекта способен анализировать предпочтения водителя и адаптировать под них настройки управляющей электроники и регулировки климатической установки и мультимедийной системы I-Pace. Режимы движения будут зависеть также от погоды, времени суток и маршрута поездки. Например, перед некоторыми поездками кроссовер сможет автоматически включать подогрев руля и сидений.

Электрокроссовер оснащен мультимедийной системой с навигацией нового поколения, которая сможет оценивать топографию маршрута и запоминать детали предыдущих поездок, а также анализировать стиль вождения владельца. На основе этих данных электроника определит персональный скоростной диапазон и рассчитает необходимый остаток заряда для преодоления маршрута.

Российские цены на Jaguar I-Pace объявят летом.

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Теги:
ЭлектрокарыКроссоверыI-PaceJaguar
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