Видео: 600-сильный Jaguar XE устанавливает рекорд трека в Дубае

В ноябре 2017 года Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга, проехав трассу за 7 минут 21,23 секунды. В сентябре 2018-го машина установила еще один рекорд, но на этот раз на гоночном треке Лагуна Сека в Калифорнии.