Видео: 600-сильный Jaguar XE устанавливает рекорд трека в Дубае

Четырехдверка оснащается пятилитровой компрессорной «восьмеркой», выдающей 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, карбоновыми кузовными панелями, титановым выпуском, регулируемой подвеской, передним сплиттером и двухпозиционным задним антикрылом, а также карбон-керамическими тормозами. С нуля до «сотни» такая машина ускоряется за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 322 километра в час.
В ноябре 2017 года Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга, проехав трассу за 7 минут 21,23 секунды. В сентябре 2018-го машина установила еще один рекорд, но на этот раз на гоночном треке Лагуна Сека в Калифорнии.
«Заряженный» седан будет выпущен ограниченным тиражом 300 экземпляров.