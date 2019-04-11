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18:53

Видео: 600-сильный Jaguar XE устанавливает рекорд трека в Дубае

Седан XE SV Project 8 проехал пятикилометровую трассу за две минуты

Хардкорный седан Jaguar XE SV Project 8 установил рекорд 5,39-километрового круга автодрома в Дубае. Автомобиль под управлением пилота и инженера группы Jaguar Land Rover Хави Баррио преодолел трассу за 2 минуты 18,81 секунды.
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Четырехдверка оснащается пятилитровой компрессорной «восьмеркой», выдающей 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, карбоновыми кузовными панелями, титановым выпуском, регулируемой подвеской, передним сплиттером и двухпозиционным задним антикрылом, а также карбон-керамическими тормозами. С нуля до «сотни» такая машина ускоряется за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 322 километра в час.

В ноябре 2017 года Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга, проехав трассу за 7 минут 21,23 секунды. В сентябре 2018-го машина установила еще один рекорд, но на этот раз на гоночном треке Лагуна Сека в Калифорнии.

«Заряженный» седан будет выпущен ограниченным тиражом 300 экземпляров.

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