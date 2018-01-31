Компания провела тесты прототипа на полигоне в Швеции

Пульс

Видео: электрический кроссовер Jaguar I-Pace дрифтит по снегу

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31 января 2018

Компания Jaguar опубликовала новый ролик про электрический кроссовер I-Pace. В видео автомобиль, управляемый приглашенным потенциальным покупателем серийной машины, дрифтит по полигону в Арьеплуге на севере Швеции.

[Прыжок в настоящее: все, что нужно знать о первом электрокаре Jaguar](https://motor.ru/lab/jaguaripace.htm)

Прыжок в настоящее: все, что нужно знать о первом электрокаре Jaguar

Из ролика стало известно, что для модели предложат 100-киловаттную систему подзарядки батарей, с помощью которой с нуля до 80 процентов аккумуляторы можно будет «заправить» за 45 минут. Как показали предыдущие тесты прототипа I-Pace, запас хода кроссовера составит более 320 километров. При этом производитель обещает, что товарные экземпляры смогут преодолевать без подзарядки до 500 километров.

Мировая премьера серийного электрокара состоится 1 марта. Публичный дебют модели пройдет на мартовском автосалоне в Женеве.

Видео с YouTube-канала Jaguar

Впервые прототип показали два года назад в Лос-Анджелесе. Автомобиль построен на модульной платформе и оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 400 сил. Они питаются от комплекта литиевых батарей емкостью 90 киловатт-часов.

Jaguar I-Pace также планируется продавать в России. По состоянию на февраль 2017-го на еще не представленный автомобиль оставили заявки 150 россиян.

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Теги:
JaguarЭлектрокарыКроссоверыI-Pace
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