Новую модификацию модели привезут в Россию

Пульс

Jaguar отметил 50-летие модели XJ спецверсией

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25 апреля 2018

Компания Jaguar представила специальную модификацию седана XJ, разработанную в честь 50-летнего юбилея модели. Премьера новинки состоялась на моторшоу в Пекине, однако до конца текущего года такой автомобиль доберется и до России.

[Jaguar XJ следующего поколения появится в 2019 году. Модель получит гибридную силовую установку на базе мотора V6](https://motor.ru/news/newjagxj-18-03-2016.htm)

Jaguar XJ следующего поколения появится в 2019 году. Модель получит гибридную силовую установку на базе мотора V6

Спецверсию от обычного Jaguar XJ можно отличить по бамперам от модификации Autobiography, 20-дюймовым колесам особого дизайна, черной решетке радиатора, а также шильдикам с названием машины – XJ50 – на передних и задних воздухозаборниках.

В салоне сиденья обшиты кожей с ромбовидной строчкой, тиснеными логотипами Jaguar на подголовниках и эмблемами XJ50 на центральном подлокотнике.

Новинка предлагается как обычной, так и с удлиненной колесной базой. Седан можно заказать с 340-сильным трехлитровым бензиновым двигателем или 300-сильным дизелем.

В Великобритании Jaguar XJ50 стоит от 74,2 тысячи фунтов стерлингов (около 6,5 миллиона рублей по текущему курсу). Российских цен на спецверсию пока нет. Обычный XJ оценивается минимум в 4,9 миллиона рублей.

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Первый седан британской марки с именем XJ появился в 1968 году. Вскоре он стал первой в мире серийной четырехдверкой с 12-цилиндровым двигателем. Автомобиль мог набирать 225 километров в час – быстрее любых других седанов того времени.

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