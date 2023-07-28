Какие автомобили запретят возить из Японии в Россию: список

«Россия является для Японии одним из самых больших рынков сбыта, особенно автомобилей с пробегом свыше 5-10 лет, которые на японском рынке считаются неликвидными», — цитирует издание представителя автомобильного маркетплейса Fresh. Он добавил, что в России запрет на импорт таких машин может незначительно повлиять только на рынок Дальнего Востока, так как там «наиболее лояльная к японскому автопрому аудитория».

От запрета на экспорт японских машин выигрывают китайские автопроизводители, так как они изначально были нацелены на ту долю рынка, которую занимали модели ушедших из России японских брендов.