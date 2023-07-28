Какие автомобили запретят возить из Японии в Россию: список

Какие автомобили запретят возить из Японии в Россию: списокЯпония с 9 августа запрещает импортировать ряд новых и подержанных автомобилей в Россию
Опубликован список автомобилей, которые нельзя будет возить из Японии в Россию. Под запрет попадут новые и подержанные машины с двигателем объемом более 1,9 литра, гибриды и электромобили. «Российская газета» приводит список автомобилей, которые попадут в «черный список» — под запретом окажутся популярные модели Toyota, Mazda, Nissan, Honda и другие. Опрошенные газетой эксперты ожидают, что новый пакет антироссийских санкций спровоцирует изменения в характере экспорта.
В список запрещенных к экспорту автомобилей попали Toyota Prius, Aqua, Camry, Land Cruiser и RAV4, Lexus RX, Honda Fit Shuttle, а также Mazda6 и другие. Впрочем, совсем без японских машин россияне не останутся — их поставки могут осуществляться через третьи страны (но цена заметно вырастет). Кроме того, по-прежнему можно будет возить малолитражные модели, такие как Honda Fit, Toyota Vitz, Nissan Note — но только их негибридные модификации. Можно ожидать, это они и составят основную долю экспорта.
«Россия является для Японии одним из самых больших рынков сбыта, особенно автомобилей с пробегом свыше 5-10 лет, которые на японском рынке считаются неликвидными», — цитирует издание представителя автомобильного маркетплейса Fresh. Он добавил, что в России запрет на импорт таких машин может незначительно повлиять только на рынок Дальнего Востока, так как там «наиболее лояльная к японскому автопрому аудитория».
От запрета на экспорт японских машин выигрывают китайские автопроизводители, так как они изначально были нацелены на ту долю рынка, которую занимали модели ушедших из России японских брендов.
О том, что в рамках нового пакета санкций Япония с 9 августа вводит ограничения на поставки автомобилей в Россию, стало известно ранее этим днем. Под запрет также попадут гибридные силовые установки и шины для грузовых автомобилей.