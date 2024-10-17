Япония рекордно увеличила экспорт автомобилей в Россию

В сентябре 2024 года экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию вырос на 132,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество поставляемых запчастей увеличилось на 21,3 процента. В то же время с апреля по сентябрь поставки легковых машин в нашу страну снизились на 11,3 процента. При этом за тот же период экспорт запчастей вырос почти на восемь процентов.