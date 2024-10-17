Япония рекордно увеличила экспорт автомобилей в Россию

Опубликовано 17 октября 2024, 18:371 мин.
Япония рекордно увеличила экспорт автомобилей в РоссиюКроме того, вырос товарооборот и другой продукции
Поставки легковых автомобилей из Японии в Россию вырос на рекордные 132 процента. Такую статистику приводит информационное агентство ТАСС. По данным специалистов, за минувший сентябрь общий товарооборот между двумя странами увеличился на 22,7 процента. При этом существенный вклад в этот рост внесли транспортные средства и комплектующие к ним.
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В сентябре 2024 года экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию вырос на 132,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество поставляемых запчастей увеличилось на 21,3 процента. В то же время с апреля по сентябрь поставки легковых машин в нашу страну снизились на 11,3 процента. При этом за тот же период экспорт запчастей вырос почти на восемь процентов.
В середине сентября поставки автомобилей из Японию в Россию выросли более, чем на четверть. Тогда же специалисты отметили, что увеличился и экспорт запчастей.