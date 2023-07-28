Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию: известны сроки

Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию: известны срокиВ рамках нового пакета антироссийских санкций в Россию не будут возить машины из Японии с мотором объемом свыше 1,9 литра
Стало известно, когда прекратится экспорт автомобилей из Японии в Россию. В рамках нового пакета санкций, Япония с 9 августа вводит ограничения на поставки автомобилей в Россию: под запрет попадут новые и подержанные машины с двигателем объемом больше 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары. Запрет также распространяется на гибридные силовые установки и шины для грузовых автомобилей. Такими ограничениями Япония поддерживает аналогичный запрет, который был ранее введен в отношении нашей страны Евросоюзом.
Пока остается вопрос о том, что будет после 9 августа с автомобилями из «черного списка», которые уже куплены и ожидают отгрузки в портах.
Согласно данным Японского министерства финансов, в первой половине нынешнего года поставки автомобилей из Японию в России выросли на треть или на 32,8 процента, если сравнивать объемы с аналогичным периодом прошлого года. А в июне экспорт увеличился на 60,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. На сегодняшний день иномарки с пробегом занимают 26 процентов от общего объема экспорта подобной продукции.
В 2022 году на автомобили с пробегом пришлась четверть всего объема экспорта Японии, и большая часть из них была отправлена в Россию. В Ассоциации экспортеров подержанных японских автомобилей подсчитали, что за прошлый год в страну ввезли около 210 тысяч машин — на 30 процентов больше, чем за 2021-й. По этому показателю Россия с большим отрывом обошла ОАЭ и Новую Зеландию.
В прошлом году россияне приобрели в Японии автомобилей на сумму 250 миллиардов иен (1,8 миллиарда долларов).
Что же касается Европы, то в мае в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридов и электромобилей. До этого санкции распространялись только на автомобили дороже 50 тысяч евро (примерно пять миллионов рублей).США в свою очередь запретили экспорт любых пассажирских автомобилей в Россию, в мае этого года.