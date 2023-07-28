Япония ограничит экспорт автомобилей в Россию: известны сроки

Пока остается вопрос о том, что будет после 9 августа с автомобилями из «черного списка», которые уже куплены и ожидают отгрузки в портах.

Согласно данным Японского министерства финансов, в первой половине нынешнего года поставки автомобилей из Японию в России выросли на треть или на 32,8 процента, если сравнивать объемы с аналогичным периодом прошлого года. А в июне экспорт увеличился на 60,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. На сегодняшний день иномарки с пробегом занимают 26 процентов от общего объема экспорта подобной продукции.