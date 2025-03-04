Каждый четвертый угоняемый автомобиль в Японии — это Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser (в том числе и Prado) возглавляет антирейтинг самых угоняемых автомобилей в Японии четвертый год подряд, пишет Carscoops. Более того, в первую тройку списка входят еще две модели Toyota — это Alphard и Prius. Следом на четвертой и пятой строчках находится Lexus LX и RX, за ними, на шестой, — седан Crown, на седьмой и восьмой — минивэны Hiace и Velfire, на девятой — Lexus LS, а замыкает антирейтинг Toyota Voxy. То есть в топ-10 по угонам в Японии входят исключительно автомобили Toyota и Lexus.