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16:50

Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8

Тюнер придал гибридному спорткару очень агрессивный внешний вид

Японское ателье EVE.RYN представило свой вариант доработок родстера BMW i8. Проект под названием «E.N. Army Edition» получил очень агрессивное оформление экстерьера с расширенными колесными арками и заниженной подвеской.
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Автомобиль окрашен в два оттенка зеленого как говорят в компании, такова их интерпретация армейского хаки. Родстеру заменили бамперы и вставки на корпусах зеркал заднего вида, расширили колесные арки, добавили новые накладки на крышки моторного отсека и багажника, а также массивный карбоновый задний диффузор и антикрыло. Кроме того, спорткар оснастили «бронзовыми» колесными дисками с низкопрофильными 20-дюймовыми покрышками Pirelli P Zero.

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Техническая начинка BMW i8 осталась прежней. Спорткар по-прежнему комплектуется гибридной силовой установкой, в состав которой входит 231-сильный бензиновый турбомотор, электродвигатель мощностью 143 силы и комплект литий-ионных батарей емкостью 11,6 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов родстера составляет 374 лошадиные силы.

«Сотню» открытый спорткар набирает за 4,6 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час. На электротяге машина может разгоняться до 120 километров в час и проезжать без подзарядки около 53 километров.

В России родстер BMW i8 стоит от 11 490 000 рублей, а купе – от 9 810 000 рублей. Также на нашем рынке доступен компактный электрокар i3, который оценивается минимум в 3,8 миллиона рублей.

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