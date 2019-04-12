Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8

Автомобиль окрашен в два оттенка зеленого – как говорят в компании, такова их интерпретация армейского хаки. Родстеру заменили бамперы и вставки на корпусах зеркал заднего вида, расширили колесные арки, добавили новые накладки на крышки моторного отсека и багажника, а также массивный карбоновый задний диффузор и антикрыло. Кроме того, спорткар оснастили «бронзовыми» колесными дисками с низкопрофильными 20-дюймовыми покрышками Pirelli P Zero.
Техническая начинка BMW i8 осталась прежней. Спорткар по-прежнему комплектуется гибридной силовой установкой, в состав которой входит 231-сильный бензиновый турбомотор, электродвигатель мощностью 143 силы и комплект литий-ионных батарей емкостью 11,6 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов родстера составляет 374 лошадиные силы.
«Сотню» открытый спорткар набирает за 4,6 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час. На электротяге машина может разгоняться до 120 километров в час и проезжать без подзарядки около 53 километров.
В России родстер BMW i8 стоит от 11 490 000 рублей, а купе – от 9 810 000 рублей. Также на нашем рынке доступен компактный электрокар i3, который оценивается минимум в 3,8 миллиона рублей.