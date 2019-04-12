Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8

Автомобиль окрашен в два оттенка зеленого – как говорят в компании, такова их интерпретация армейского хаки. Родстеру заменили бамперы и вставки на корпусах зеркал заднего вида, расширили колесные арки, добавили новые накладки на крышки моторного отсека и багажника, а также массивный карбоновый задний диффузор и антикрыло. Кроме того, спорткар оснастили «бронзовыми» колесными дисками с низкопрофильными 20-дюймовыми покрышками Pirelli P Zero.