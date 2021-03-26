У праворульных иномарок в России могут появиться проблемы с техосмотром

По мнению экспертов, головная оптика праворульных автомобилей может быть опасна для других водителей и пешеходов. У иномарок, приезжающих в Россию из Японии, фары настроены зеркально и работают на левостороннее движение. Таким образом, световой пучок освещает встречную полосу, ослепляя водителей, и практически не распространяется на обочину. Больше других могут быть опасны японские иномарки, оборудованные ксеноном или светодиодной оптикой.

Раньше владельцы праворульных автомобилей могли пройти техосмотр удаленно, не предоставляя машину на проверку. Кроме того, водители решали проблему зеркальной оптики с помощью специальных наклеек на фары, которые отсекают ослепляющий встречное движение поток света. Также некоторые энтузиасты регулировали направление светового пучка при помощи винтов, благодаря которым опускали фары вниз и уводили их вправо. Однако в обоих случаях, официально получить диагностическую карту невозможно.

Перенастроить головную оптику можно в аккредитованных лабораториях, где специалисты официально внесут изменения в конструкцию. Стоит такая процедура около 40 000 рублей, а в случае со светодиодной оптикой – еще дороже. Однако далеко не все автовладельцы готовы идти на такие траты. Кроме того, можно приобрести европейскую фару и заменить японский аналог. Тогда проблем с получением диагностической карты тоже не возникнет. Но занимаются этим единицы автовладельцев, в то время как на Дальний Восток привозят около 250-300 автомобилей каждый день.