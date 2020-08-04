Toyota сделала кроссовер C-HR безопаснее

Новая система войдет в пакет Toyota Safety Sense, который, помимо прочего, включает систему распознавания дорожных знаков, а также пешеходов в тёмное время суток и велосипедистов днём. Оба новых ассистента будут доступны для Toyota C-HR на японском рынке. В числе других изменений – ионизатор воздуха и подогрева передних кресел в комплектациях G, GT, S GR Sport и ST GR Sport. Иными словами, оборудование предложат для всех версий, кроме базовой ST с 1,2-литровым мотором и механической коробкой передач.

Внешне Toyota C-HR остался прежним. В Японии цены на кроссовер начинаются от 2 382 000 иен (1,6 миллиона рублей по актуальному курсу), а гибридный вариант обойдётся в 3 045 000 иен (чуть более двух миллионов рублей).