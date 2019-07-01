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13:06

Японские компании объединились ради создания беспилотников

В состав объединенной компании уже входят Toyota, Mazda, Subaru, Honda, Suzuki и другие

Сразу пять японских автопроизводителей — Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu и Daihatsu, присоединились к компании Monet, основателем которой является Toyota. Вместе компании будут работать над созданием собственных беспилотных систем.
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По данным Reuters, уже к 2020 году Toyota планирует вывести базовую версию своего беспилотника на рынок Юго-Восточной Азии, а годом позже автономные легковые автомобили и автобусы должны появиться и на дорогах Японии. Подробностей пока немного, но ожидается, что первые автомобили будут построены на базе концептуального мини-автобуса e-Palette, который Toyota показала в рамках прошлогодней выставки CES.

О компании Monet выпервые объявили в октябре 2018 года. Ее соучредителями являются Toyota и телекоммуникационная компания SoftBank. Также по 10% акций числятся за «Хондой» и Hino Motors. В рамках совместной работы, компании будут разрабатывать как программное, так и аппаратное обеспечение для беспилотных автомобилей.

Это не первый раз, когда конкуренты объединяются ради совместной разработки системы автономного вождения. Например, в июне 2018 года соглашение заключили Audi и Hyundai. Компании собираются разработать технологию использованиям водородных топливных элементов, которые и будут питать двигатели. Совместными наработками также смогут пользоваться Kia и Volkswagen.

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