Японские компании объединились ради создания беспилотников

По данным Reuters, уже к 2020 году Toyota планирует вывести базовую версию своего беспилотника на рынок Юго-Восточной Азии, а годом позже автономные легковые автомобили и автобусы должны появиться и на дорогах Японии. Подробностей пока немного, но ожидается, что первые автомобили будут построены на базе концептуального мини-автобуса e-Palette, который Toyota показала в рамках прошлогодней выставки CES.

О компании Monet выпервые объявили в октябре 2018 года. Ее соучредителями являются Toyota и телекоммуникационная компания SoftBank. Также по 10% акций числятся за «Хондой» и Hino Motors. В рамках совместной работы, компании будут разрабатывать как программное, так и аппаратное обеспечение для беспилотных автомобилей.