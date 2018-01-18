Американцы построили роскошный дом на колесах. С кухней, спальней и камином

Компания Jayco, специализирующаяся на производстве жилых автофургонов, на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow представила роскошный кемпер Embark. В автомобиле есть гостиная комната, спальня, полноценная кухня и камин.

Дом на колесах построен на шасси фирмы Spartan Motors – K1 360. Кемпер оснащен передней независимой подвеской и 46-миллиметровыми амортизаторами Bilstein. В движение машину приводит 360-сильный дизельный двигатель Cummins.

В оснащение Embark входит развлекательная система с 50-дюймовым телевизором и звуковой панелью, еще один 32-дюймовый телевизор в спальне, холодильник, микроволновая печь, душевая кабина, туалет и гардероб.

За дополнительную плату в кемпер можно установить стиральную машину, сушилку, театральные кресла и встроенный пылесос. Растянутая версия Embark комлектуется двумя санузлами и 17-дюймовым солнцезащитным тентом.

Цена — минимум 289 500 долларов (16,4 миллиона рублей).

В ноябре прошлого года американская компания Earthroamer представила жилой автофургон на базе полноприводного грузовика Ford F-750. Внедорожный кемпер оснастили задней пневмоподвеской, независимой энергосистемой на солнечных батареях, полами с подогревом и аудиосистемой Bose с объемным звучанием.