Гибридная установка и цена от 37 тысяч долларов: представлен новый Jeep Cherokee

Гибридная установка и цена от 37 тысяч долларов: представлен новый Jeep CherokeeПоставки начнутся до конца года
Длина, ширина и высота нового Jeep Cherokee составляют 4778, 2123 и 1715 миллиметров соответственно при 2870-миллиметровой колесной базе. То есть кроссовер подрос по всем параметрам, включая расстояние между осями, которое увеличилось на 163 миллиметра. Размер колесных дисков варьируется от 17 од 20 дюймов. В багажнике в зависимости от положения спинок второго ряда умещается 952 до 1934 литров — на 30 процентов больше, чем у предшественника.
Углы въезда и съезда, по заверению Jeep, лучшие в классе — 19,6° и 29,4°, а дорожный просвет равен 203 миллиметрам. Еще лучше показатели будут у версии Trailhawk, которая дебютирует позже.
В салоне установлены 12,3-дюймовый центральный дисплей медиасистемы Uconnect 5, приборная панель стандартной диагонали 10,25 дюйма и приплюснутый сверху и снизу руль. От кожи Jeep отказался в угоду экологии, а обивка потолка, ковры и некоторые элементы отделки и вовсе изготовлены из переработанных материалов. Заявлены подогрев и вентиляция передних кресел, цифровое зеркало заднего вида, люк в крыше и аудиосистема Alpine.
Силовая установка состоит из 1,6-литрового турбомотора, работащего в тандеме с двумя электромоторами. Общая отдача системы — 213 лошадиных сил и 312 Нм крутящего момента. С места до 96 километров в час Cherokee разгонится за 8,3 секунды. Расход топлива в смешанном цикле — 6,3 литра на 100 километров пути. Система полного привода с отключением задней оси для максимальной эффективности положена кроссоверу по умолчанию.
Емкость батареи — только 1,08 киловатт-часа, а потому сомнительно, что новый Jeep сможет ехать на чистом электричестве.
Поставки нового Cherokee в США стартуют в конце 2025 года с вариантов Limited и Overland, а более дешевые Cherokee и Laredo появятся в 2026-м. Сборка налажена в мексиканской Толуке.