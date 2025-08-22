Гибридная установка и цена от 37 тысяч долларов: представлен новый Jeep Cherokee

Длина, ширина и высота нового Jeep Cherokee составляют 4778, 2123 и 1715 миллиметров соответственно при 2870-миллиметровой колесной базе. То есть кроссовер подрос по всем параметрам, включая расстояние между осями, которое увеличилось на 163 миллиметра. Размер колесных дисков варьируется от 17 од 20 дюймов. В багажнике в зависимости от положения спинок второго ряда умещается 952 до 1934 литров — на 30 процентов больше, чем у предшественника.

Углы въезда и съезда, по заверению Jeep, лучшие в классе — 19,6° и 29,4°, а дорожный просвет равен 203 миллиметрам. Еще лучше показатели будут у версии Trailhawk, которая дебютирует позже.