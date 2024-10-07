Jeep опубликовал первое изображение нового Compass

На тизере виден кроссовер с более «скульптурным» дизайном, чем у уходящей версии, короткими свесами, сильно наклоненным лобовым стеклом и фирменными квадратными накладками на колесные арки. Передок и корма оформлены в стиле «старшего» Jeep Grand Cherokee.

Compass будет первым Jeep, в основу которого ляжет архитектура STLA Medium. Он разделит ее с другими моделями «под зонтиком» Stellantis — например, Peugeot 3008/5008 и Opel Grandland.