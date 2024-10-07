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Опубликовано 07 октября 2024, 17:02
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Jeep опубликовал первое изображение нового Compass

Премьера состоится в Европе
Jeep Compass третьего поколения показали на тизере. Вторая генерация компакт-кросса Compass дебютировала еще в 2016 году, а в 2021-м получила обновление. Теперь Jeep наконец готов представить совершенно новый Compass. Он получит другой дизайн и несколько силовых установок разной степени электрификации, а производство наладят сначала в Италии и только затем в США. Рыночный дебют новинки намечен на 2025 год.
Jeep опубликовал первое изображение нового Compass
© Stellantis
Мария Руцкая

На тизере виден кроссовер с более «скульптурным» дизайном, чем у уходящей версии, короткими свесами, сильно наклоненным лобовым стеклом и фирменными квадратными накладками на колесные арки. Передок и корма оформлены в стиле «старшего» Jeep Grand Cherokee.

Compass будет первым Jeep, в основу которого ляжет архитектура STLA Medium. Он разделит ее с другими моделями «под зонтиком» Stellantis — например, Peugeot 3008/5008 и Opel Grandland.

Jeep Compass второго поколения

Jeep Compass второго поколения

© Jeep

Платформа позволяет использовать силовые установки на любой вкус — как ДВС, так и гибридные и электрические. В Европе Compass, вероятно, предложат с «мягко-гибридной» установкой: бензиновым мотором мощностью 136 сил и электродвигателем на 29 сил. Также ожидается — впервые для Compass — несколько чисто электрических вариантов. Будет и полный привод.

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Производство Compass стартует в следующем году в Италии. В 2026-м он доберется до США.

В конце сентября Jeep пересмотрел конфигурации Wrangler. Рамный внедорожник лишили популярной связки V6 и автомата. Теперь шестицилиндровый Wrangler доступен только с «механикой», а автомат совмещают с «четверкой», гибридной 4xe либо с 6,4-литровым V8 Hemi.

Источник:Stellantis
Автор:Мария Руцкая
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