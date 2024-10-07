Jeep опубликовал первое изображение нового Compass

Jeep опубликовал первое изображение нового CompassПремьера состоится в Европе
На тизере виден кроссовер с более «скульптурным» дизайном, чем у уходящей версии, короткими свесами, сильно наклоненным лобовым стеклом и фирменными квадратными накладками на колесные арки. Передок и корма оформлены в стиле «старшего» Jeep Grand Cherokee.
Compass будет первым Jeep, в основу которого ляжет архитектура STLA Medium. Он разделит ее с другими моделями «под зонтиком» Stellantis — например, Peugeot 3008/5008 и Opel Grandland.
Платформа позволяет использовать силовые установки на любой вкус — как ДВС, так и гибридные и электрические. В Европе Compass, вероятно, предложат с «мягко-гибридной» установкой: бензиновым мотором мощностью 136 сил и электродвигателем на 29 сил. Также ожидается — впервые для Compass — несколько чисто электрических вариантов. Будет и полный привод.
Производство Compass стартует в следующем году в Италии. В 2026-м он доберется до США.
В конце сентября Jeep пересмотрел конфигурации Wrangler. Рамный внедорожник лишили популярной связки V6 и автомата. Теперь шестицилиндровый Wrangler доступен только с «механикой», а автомат совмещают с «четверкой», гибридной 4xe либо с 6,4-литровым V8 Hemi.