Пульс
Посмотрите, что будет, если привязать трос к мотору «Джипа» и спустить его с горы
4 июля 2018
Ведущие YouTube-канала BleepinJeep попытались на ходу выдернуть двигатель из старенького Jeep Grand Cherokee. Для этого они прибегли к помощи математики, рассчитав оптимальную длину буксировочного троса, привязанного к дереву, и скорость внедорожника.
По предварительным расчетам, для реализации задуманного необходим был трос длиной 171 метр. Здесь учитывалось, что его нужно закрепить за дерево и двигатель, оставив при этом необходимый запас для разгона внедорожника. Предполагалось, что двигатель можно будет выдернуть из машины при достижении скорости 60 миль в час (96 километров в час).
Однако расчеты оказались неверными и двигатель остался на месте, а машина просто несколько раз развернусь вокруг собственной оси.