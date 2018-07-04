Посмотрите, что будет, если привязать трос к мотору «Джипа» и спустить его с горы

Ведущие YouTube-канала BleepinJeep попытались на ходу выдернуть двигатель из старенького Jeep Grand Cherokee. Для этого они прибегли к помощи математики, рассчитав оптимальную длину буксировочного троса, привязанного к дереву, и скорость внедорожника.

По предварительным расчетам, для реализации задуманного необходим был трос длиной 171 метр. Здесь учитывалось, что его нужно закрепить за дерево и двигатель, оставив при этом необходимый запас для разгона внедорожника. Предполагалось, что двигатель можно будет выдернуть из машины при достижении скорости 60 миль в час (96 километров в час).

Спуск машины с горы можно посмотреть, начиная с 3:55. Видео с YouTube-канала BleepinJeep.

Однако расчеты оказались неверными и двигатель остался на месте, а машина просто несколько раз развернусь вокруг собственной оси.