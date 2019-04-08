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11:51

Jeep подготовил шесть концептов для пасхального сафари

Все они построены на базе пикапа Gladiator

Марка Jeep подготовила для ежегодного пасхального сафари (Easter Jeep Safari) шесть внедорожных концептов, построенных на базе пикапа Gladiator. Среди них есть кемпер, двухдверный вариант серийного автомобиля, воскрешенный Scrambler и версия в духе военного грузовика конца 1960 годов.
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Кемпер Jeep Gladiator Wayout оборудован раздвижным боксом, в котором находится двухместная палатка. Кроме того, пикап оснащен солнцезащитным тентом, двумя дополнительными канистрами для топлива, расположенными в специальных нишах грузовой платформы, подвеской с 51-миллиметровым завышением, шноркелем и 37-дюймовыми грязевыми покрышками с системой подкачки из салона.

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Концепт Jeep Gladiator Flatbill предназначен для любителей внедорожных покатушек в пустыне. У него укороченные бамперы для лучшей геометрической проходимости, подвеска с увеличенной артикуляцией, карбоновый капот. Внедорожник оснащен мостами Dynatrac Pro-Rock 60, задними усиленными амортизаторами с внешними резервуарами и 20-дюймовыми колесами с 40-дюймовыми покрышками.

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Ретропикап Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter выполнен в стиле военных грузовиков 60-х годов. Среди особенностей: пружинная подвеска вместо рессорной, алюминиевая грузовая платформа с отделкой деревом, мосты Dynatrac Pro-rock 60 и Dynatrac Pro-rock 80, колеса с бедлоками и 40-дюймовыми покрышками.

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Jeep Gladiator J6 — это двухдверный вариант серийной машины, которая доступна только с четырьмя дверями. Дизайн внедорожника вдохновлен Jeep Honcho образца 1978 года. Пикап оснащен «растянутой» грузовой платформой, блоком вспомогательного освещения на крыше и силовым бампером с лебедкой.

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Jeep Gladiator JT Scrambler напоминает об одноименной модели на базе CJ-7. У него соответствующая окраска кузова, защита порогов и вспомогательные фонари.

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Концепт Jeep Gladiator Gravity оснащен лифт-комплектом подвески, защитой порогов, трубчатыми дверями и тканевой крышей. В грузовой платформе организовано двухуровневое хранилище с выдвижными ящиками и установлен дополнительный багажник для снаряжения.

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Вживую внедорожники можно будет увидеть на фестивале Easter Jeep Safari, который пройдет в американском городе Моаб с 13 по 21 апреля.

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