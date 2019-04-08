Jeep подготовил шесть концептов для пасхального сафари

Кемпер Jeep Gladiator Wayout оборудован раздвижным боксом, в котором находится двухместная палатка. Кроме того, пикап оснащен солнцезащитным тентом, двумя дополнительными канистрами для топлива, расположенными в специальных нишах грузовой платформы, подвеской с 51-миллиметровым завышением, шноркелем и 37-дюймовыми грязевыми покрышками с системой подкачки из салона.