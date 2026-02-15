Jeep готовит обновление своего самого маленького кроссовера

По данным Carscoops.com, общая архитектура кузова останется прежней. Основные изменения затронут переднюю часть: противотуманные фары сместятся чуть ниже в переднем бампере. Изменятся и фары.

Ожидается также появление новых легкосплавных дисков и свежих вариантов окраски кузова. Пластиковый обвес по периметру может получить незначительную корректировку. Будут изменения и в салоне. Jeep улучшит качество материалов, добавив более мягкий пластик в зонах контакта, и обновит мультимедийную систему.

Ожидается, что гамма силовых установок сохранится: покупателям по-прежнему будут доступны бензиновые, мягкие гибридные и полностью электрические версии. Полноприводная модификация 4xe (на базе мягкого гибрида) также останется в строю.

Напомним, Avenger построен на платформе CMP/eCMP, которая объединяет целый ряд моделей концерна Stellantis: Alfa Romeo Junior, Fiat 600, Lancia Ypsilon, Opel Corsa и Mokka, Peugeot 208 и 2008, а также DS 3.

