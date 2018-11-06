Видео: Jeep потроллил внедорожные возможности Kia

Именно на доработку Kia, которой и в оригинальном, и в пародийном ролике пришлось заменить стоковые покрышки, демонтировать стабилизаторы поперечной устойчивости и установить защитные металлические пластины, сделали упор в Jeep. Видео, в котором главные герои — хомяки — выбирают американский внедорожник, заканчивается словам «Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Доработок не требуется».
Уже в базовое оснащение Grand Cherokee Trailhawk входит полный привод Quadra-Trac II с электронным дифференциалом повышенного трения и двухступенчатой раздаточной коробкой, пневмоподвеска Quadra-Lift, буксировочные крюки, защита днища, а также система выбора режимов движения Selec-Terrain.
Уровень внедорожного оснащения Kia Sorento и техническая начинка заметно проще. Кроссовер укомплектован полным приводом с муфтой Magna Dynamax подключения задней оси, которая всегда работает с преднатягом (5-10 процентов) и перебрасывает момент превентивно.