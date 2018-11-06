Видео: Jeep потроллил внедорожные возможности Kia

Именно на доработку Kia, которой и в оригинальном, и в пародийном ролике пришлось заменить стоковые покрышки, демонтировать стабилизаторы поперечной устойчивости и установить защитные металлические пластины, сделали упор в Jeep. Видео, в котором главные герои — хомяки — выбирают американский внедорожник, заканчивается словам «Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Доработок не требуется».