Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
12:02

Видео: Jeep потроллил внедорожные возможности Kia

Компания выпустила ролик, посвященный покорению самой сложной внедорожной трассы пустыни Моаб

Компания Jeep потроллила Kia, выпустив к Хэллоуину ролик, высмеивающий внедорожные возможности Sorento. В январе корейский производитель показал, что семейный автомобиль способен преодолеть один из самых экстремальных маршрутов пустыни Моав — Hell’s Revenge, однако для этого вседорожник нужно немного доработать.

Именно на доработку Kia, которой и в оригинальном, и в пародийном ролике пришлось заменить стоковые покрышки, демонтировать стабилизаторы поперечной устойчивости и установить защитные металлические пластины, сделали упор в Jeep. Видео, в котором главные герои — хомяки — выбирают американский внедорожник, заканчивается словам «Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Доработок не требуется».

Уже в базовое оснащение Grand Cherokee Trailhawk входит полный привод Quadra-Trac II с электронным дифференциалом повышенного трения и двухступенчатой раздаточной коробкой, пневмоподвеска Quadra-Lift, буксировочные крюки, защита днища, а также система выбора режимов движения Selec-Terrain.

Уровень внедорожного оснащения Kia Sorento и техническая начинка заметно проще. Кроссовер укомплектован полным приводом с муфтой Magna Dynamax подключения задней оси, которая всегда работает с преднатягом (5-10 процентов) и перебрасывает момент превентивно.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...