Jeep проиграл многолетний спор с индийской Mahindra из-за «украденного» дизайна

Судебное разбирательство между FCA, который теперь входит в состав Stellantis, и Mahindra & Mahindra тянулось с 2019 года. Модель Roxor, вокруг которой и разгорелся спор, выпускается методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Мичигане и продается в статусе сельскохозяйственной техники, то есть не имеет доступа на дороги общего пользования. Стоит отметить, что Roxor построен на базе внедорожника Mahindra Major, который в свою очередь много лет выпускался в Индии и являлся лицензионной копией Jeep CJ-3 образца 1949 года.