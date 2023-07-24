Jeep проиграл многолетний спор с индийской Mahindra из-за «украденного» дизайна

Jeep проиграл многолетний спор с индийской Mahindra из-за «украденного» дизайнаСудебное разбирательство Stellantis и Mahindra & Mahindra тянулось с 2019 года
Суд разрешил продавать в США индийский внедорожник, похожий на Jeep. Так закончилась многолетняя судебная тяжба между концерном Stellantis, владеющим маркой Jeep, и индийской автомобильной компанией Mahindra & Mahindra. Предметом спора был внедорожник Mahindra Roxor, дизайн которого, по мнению истца, скопирован с Jeep CJ-series. Stellantis пыталась добиться запрета на продажу этой модели на американском рынке, но суд восточного округа Мичигана не увидел факта нарушения прав Jeep.
Судебное разбирательство между FCA, который теперь входит в состав Stellantis, и Mahindra & Mahindra тянулось с 2019 года. Модель Roxor, вокруг которой и разгорелся спор, выпускается методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Мичигане и продается в статусе сельскохозяйственной техники, то есть не имеет доступа на дороги общего пользования. Стоит отметить, что Roxor построен на базе внедорожника Mahindra Major, который в свою очередь много лет выпускался в Индии и являлся лицензионной копией Jeep CJ-3 образца 1949 года.
В 2021 году Mahindra & Mahindra представила рестайлинговый Roxor с чуть измененным дизайном, но это не помогло урегулировать спор, и Stellantis продолжил судиться с индийским автопроизводителем. И вот, спустя еще 2,5 года, суд наконец поставил точку в этом вопросе: Mahindra Roxor не нарушает исключительных прав Jeep, а значит модель можно выпускать и продавать в США.
Mahindra Roxor представлен в версиях с открытым верхом и пластиковой крышей. Внедорожник комплектуется дизельным двигателем объемом 2,5 литра мощностью 62 лошадиные силы, который работает в тандеме с пятиступенчатый механической коробкой передач. Привод — полный, с жестким подключением передней оси. Цены на модель в США начинаются с 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).