Jeep выиграл суд у компании, клонировавшей культовый американский внедорожник

Утилитарный внедорожник Roxor продается на североамериканском рынке с весны прошлого года и выпускается методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Мичигане. Практически сразу после старта продаж концерн FCA, владеющий Jeep, обвинил индусов в копировании дизайна американской марки, в том числе радиаторной решетки. Mahindra даже согласилась на компромисс и пообещала изменить дизайн передка автомобиля, но это условие не было выполнено.
В конце ноября этого года состоялось судебное заседание, в ходе которого судья признал сходство Mahindra Roxor с моделями Jeep. Теперь FCA ждет решения Международной торговой комиссии США, после чего концерн намерен добиться прекращения продаж внедорожника индийской марки в стране. Дело будет рассмотрено весной 2020 года.
Mahindra Roxor не является прямым конкурентом современных автомобилей Jeep, в том числе Wrangler, потому что индийская модель продается как сельскохозяйственная техника. Однако такие машины пользуются хорошим спросом, так как за сравнительно невысокую цену – 16 тысяч долларов (1 миллион рублей), американцы получают внедорожник с 228-миллиметровым клиренсом, 2,5-литровым турбодизелем, пятиступенчатой «механикой» и двухступенчатой «раздаткой». Стоимость Jeep Wrangler в свою очередь начинается от 28 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).