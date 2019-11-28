Jeep выиграл суд у компании, клонировавшей культовый американский внедорожник

Mahindra Roxor не является прямым конкурентом современных автомобилей Jeep, в том числе Wrangler, потому что индийская модель продается как сельскохозяйственная техника. Однако такие машины пользуются хорошим спросом, так как за сравнительно невысокую цену – 16 тысяч долларов (1 миллион рублей), американцы получают внедорожник с 228-миллиметровым клиренсом, 2,5-литровым турбодизелем, пятиступенчатой «механикой» и двухступенчатой «раздаткой». Стоимость Jeep Wrangler в свою очередь начинается от 28 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).