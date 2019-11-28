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10:25

Jeep выиграл суд у компании, клонировавшей культовый американский внедорожник

Индийская Mahindra выпускает и продает в США автомобили с дизайном, скопированным с Jeep CJ

Mahindra Roxor
Суд встал на сторону концерна FCA (Fiat-Chrysler) в споре относительно дизайна рамного внедорожника Roxor от индийской марки Mahindra & Mahindra. Автопроизводитель заявил, что внешне автомобиль слишком похож на Jeep CJ и Wrangler.

Утилитарный внедорожник Roxor продается на североамериканском рынке с весны прошлого года и выпускается методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Мичигане. Практически сразу после старта продаж концерн FCA, владеющий Jeep, обвинил индусов в копировании дизайна американской марки, в том числе радиаторной решетки. Mahindra даже согласилась на компромисс и пообещала изменить дизайн передка автомобиля, но это условие не было выполнено.

Mahindra Roxor
Jeep CJ-8 Scrambler

В конце ноября этого года состоялось судебное заседание, в ходе которого судья признал сходство Mahindra Roxor с моделями Jeep. Теперь FCA ждет решения Международной торговой комиссии США, после чего концерн намерен добиться прекращения продаж внедорожника индийской марки в стране. Дело будет рассмотрено весной 2020 года.

Mahindra Roxor не является прямым конкурентом современных автомобилей Jeep, в том числе Wrangler, потому что индийская модель продается как сельскохозяйственная техника. Однако такие машины пользуются хорошим спросом, так как за сравнительно невысокую цену – 16 тысяч долларов (1 миллион рублей), американцы получают внедорожник с 228-миллиметровым клиренсом, 2,5-литровым турбодизелем, пятиступенчатой «механикой» и двухступенчатой «раздаткой». Стоимость Jeep Wrangler в свою очередь начинается от 28 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Источник: Carscoops