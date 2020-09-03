Jeep представил гибридный Wrangler 4xe с двумя электромоторами

Силовая установка Jeep Wrangler 4xe базируется на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе с четырьмя цилиндрами, развивающем 272 лошадиных силы и 400 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме сразу с двумя электромоторами: стартер-генератором с ременным приводом мощностью 45 сил (53 Нм) и 136-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Совокупная отдача силовой установки внедорожника достигает 381 лошадиной силы, а крутящий момент – 637 Нм, что на 27 Нм больше, чем у Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8.
Фото: Jeep
Мотор питает 400-вольтовая никель-кобальт-марганцевая батарея емкостью 17,3 киловатт-часа, позволяющая внедорожнику преодолевать на электротяге до 40 километров. Силовая установка имеет три рабочих режима: гибридный, электрический и eSave. В первом случае используется одновременно и 2,0-литровый ДВС, и электромоторы. При выборе второго «турбочетверка» отключается и внедорожник едет на электротяге, пока не заряд батареи не достигнет критической отметки. Наконец, в режиме eSave Wrangler экономит электроэнергию и едет только на бензине.
Фото: Jeep
Вся электроника на борту внедорожника, в том числе проводка между батареей и двигателями, герметична и водонепроницаема. Поэтому Wrangelr 4xe, как и обычный, способен преодолевать вброд водные преграды глубиной до 76 сантиметров.
Jeep Wrangler 4xe доступен в трех исполнениях: 4xe, Sahara 4xe и Rubicon 4xe. В стандартной версии и Sahara внедорожник оснащен штатным полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой Selec-Trac. Rubicon получил систему постоянного полного привода Rock-Trac с передаточным числом понижающего ряда 4:1, блокировками дифференциалов и отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости.
Бензоэлектрический Wrangler можно узнать по особому голубому цвету Electric Blue, в котором выполнены фаркопы, шильдики Jeep и Trail Rated, а также прострочка в салоне. Тот же цвет подчеркивает надпись Rubicon на капоте.
Продажи Jeep Wrangler 4xe начнутся в Европе, Китае и США в начале 2021 года. Цены гибридного внедорожника пока держатся в секрете.
В России Jeep Wrangler доступен с 2,0-литровым наддувным мотором мощностью 272 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Стоимость варьируется от 3 785 000 рублей за базовый трехдверный внедорожник до 4 915 000 рублей за пятидверный в исполнении Rubicon.