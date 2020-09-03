Jeep представил гибридный Wrangler 4xe с двумя электромоторами

Силовая установка Jeep Wrangler 4xe базируется на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе с четырьмя цилиндрами, развивающем 272 лошадиных силы и 400 Нм крутящего момента. Он работает в тандеме сразу с двумя электромоторами: стартер-генератором с ременным приводом мощностью 45 сил (53 Нм) и 136-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Совокупная отдача силовой установки внедорожника достигает 381 лошадиной силы, а крутящий момент – 637 Нм, что на 27 Нм больше, чем у Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8.