380 л.с. и 6,4 секунды до «сотни»: представлен Jeep Wrangler, который заряжается от розетки

Европейцам предложат на выбор три версии: Sahara, Rubicon и юбилейную 80th Anniversary, посвященную 80-летию американской марки. В зависимости от уровня исполненияWrangler 4xe может оснащаться 8,4-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой Alpine с девятью динамиками и сабвуфером, системой контроля слепых зон, системой курсовой устойчивости, ассистентом парковки, бесключевым доступом в салон и дистанционным запуском двигателя, а также адаптивным круиз-контролем.

Цены на Jeep Wrangler 4xe для Европы пока не объявлены.