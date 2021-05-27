380 л.с. и 6,4 секунды до «сотни»: представлен Jeep Wrangler, который заряжается от розетки

Внешние отличия гибридного Wrangle стандартной модели с ДВС сводятся к декоративным элементам в синем цвете Electric Blue. В состав силовой установки входят двухлитровый бензиновый турбодвигатель и пара мотор-генераторов. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Jeep
Для внедорожника заявлены система полного привода Selec-Trac (либо Rock-Trac), мосты Dana, дифференциалы Tru-Lok с электроприводом блокировки, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и стабилизатор поперечной устойчивости с электроприводом отсоединения.
Европейцам предложат на выбор три версии: Sahara, Rubicon и юбилейную 80th Anniversary, посвященную 80-летию американской марки. В зависимости от уровня исполненияWrangler 4xe может оснащаться 8,4-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой Alpine с девятью динамиками и сабвуфером, системой контроля слепых зон, системой курсовой устойчивости, ассистентом парковки, бесключевым доступом в салон и дистанционным запуском двигателя, а также адаптивным круиз-контролем.
Цены на Jeep Wrangler 4xe для Европы пока не объявлены.
До российского рынка гибридный Wrangler вряд ли доберется, зато для россиян недавно подготовили другую новинку — юбилейную спецверсию Wrangler 80th Anniversary Edition. Такой внедорожник отличают 18-дюймовые диски серого цвета, черный кожаный салон с белой прострочкой и шильдики, указывающие на принадлежность к лимитированной серии. Wrangler 80th Anniversary Edition обойдется минимум в 5 миллионов 365 тысяч рублей.