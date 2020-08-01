Как сообщает издание Mopar Insiders, внедорожник Jeep Wrangler получил заводской лифт-комплект, который, разумеется, можно установить и на соплатформенный пикап Gladiator. Он предназначен для тех, кого не устраивает 246-миллиметровый дорожный просвет стандартных модификаций Wrangler и Gladiator, а также, в отличие от многочисленных тюнинговых комплектов, не лишает владельца автомобиля заводской гарантии в случае проблем с подвеской. Лифт-комплект включает в себя четыре амортизатора Fox, новые передние нижние рычаги подвески, стойки переднего и заднего стабилизатора, передний и задний отбойники, пружины и крепёжные элементы.
Весь этот набор деталей упакован в деревянный ящик, украшенный фирменными логотипами Jeep. Лифт-комплект увеличивает дорожный просвет внедорожника Wrangler и пикапа Gladiator ровно на два дюйма — чуть больше чем на пять сантиметров, заодно повышая артикуляцию подвесок на бездорожье на 18%. Установка деталей не требует сверления, резки или сварки, но есть один нюанс — заводской лифт-комплект подходит исключительно для моделей с 3,0-литровым дизельным мотором V6 EcoDiesel мощностью 264 лошадиных силы. В США набор для увеличения дорожного просвета можно приобрести у дилеров Jeep за 1495 долларов.